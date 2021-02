vor 9 Min.

FCA empfängt Wolfsburg: Welche Elf schickt Heiko Herrlich aufs Feld?

Der FC Augsburg empfängt heute den VfL Wolfsburg. Ein Punktgewinn wäre wichtig für die Mannschaft von Heiko Herrlich. Kommt ein Neuzugang zu seinem Startelf-Debüt?

Von Tim Frehler

Nach der 1:3-Niederlage in Dortmund empfängt der FC Augsburg heute (15.30 Uhr/Sky) gleich das nächste Spitzenteam. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast in der WWK-Arena. Die formstarken Wölfe reisen mit reichlich Rückenwind aus den letzten Spielen an. Unter der Woche zogen sie mit einem 1:0 gegen den FC Schalke 04 ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Drei Tage zuvor schlugen die Niedersachsen den SC Freiburg in der Liga 3:0.

Der FCA hat vier der letzten fünf Spiele verloren

Der FCA hingegen rückt mit vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen der Abstiegszone immer näher. Ein Punktgewinn gegen den VfL Wolfsburg wäre daher ungemein wichtig. Für Augsburgs Trainer Heiko Herrlich wird es heute das erste Mal sein, dass er als Trainer des FCA bei einem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg auf der Bank sitzt. Das erste Aufeinandertreffen verpasste er wegen eines Quarantäne-Verstoßes, im Hinspiel hatte ihn eine Lungenkrankheit ins Krankenhaus befördert. Heute muss Herrlich die richtige Herangehensweise finden. Und wie er am Freitag mehrfach betonte: die richtige Balance. Die richtige Abstimmung also zwischen defensivem Absichern und offensiver Spielfreude.

FCA gegen Wolfsburg mit Bénes von Beginn an?

Dabei könnte Neuzugang László Bénes direkt eine Option für die Startelf sein. Fehlen werden Herrlich dagegen Alfred Finnbogason und Raphael Framberger, der zwar teilintegriert im Training, aber noch keine Option für Samstag sei. Auch der Einsatz von Iago ist nach dessen Sprunggelenksverletzung fraglich. Ihn dürfte Mads Pedersen auf der linken Abwehrseite ersetzen.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg keine Personalsorgen. Lediglich hinter dem Einsatz von Renato Steffen steht ein kleines Fragezeichen. Ihn plagen leichte muskuläre Probleme.

FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Caligiuri, Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Strobl, Bénes, Gruezo, - Niederlechner, Hahn

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Books, Paulo Otavio - Baku, Schlager, Gerhardt, Arnold, Steffen - Weghorst

