vor 34 Min.

FCA wechselt Torwart - Luthe steht gegen den FC Bayern im Tor FC Augsburg

Nach mehreren Patzern muss FCA-Keeper Fabian Giefern gegen Bayern München auf der Bank Platz nehmen. Die Bayern rotieren auf mehreren Positionen.

Der FC Augsburg tritt im Bundesliga-Derby am Dienstag beim Spitzenreiter FC Bayern München mit einem neuen Torwart an. FCA-Trainer Manuel Baum ersetzt gegen den deutschen Fußball-Meister den zuletzt mehrfach patzenden Fabian Giefer durch Andreas Luthe. Der zuletzt verletzte 31-Jährige ist offenbar rechtzeitig fit geworden. "Heute bekommt Andreas Luthe eine Chance", sagte Baum am Dienstagabend in der Münchner Arena.

Mit dieser Aufstellung spielt der FCA gegen den FC Bayern

Bayern-Trainer Niko Kovac rotiert erwartungsgemäß auf mehreren Positionen. Im Angriff kommt Ex-Nationalspieler Sandro Wagner zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison. Er stürmt anstelle von Robert Lewandowski. Im Mittelfeld darf der Portugiese Renato Sanches beginnen, der zuletzt in der Champions League beim 2:0 gegen seinen Ex-Verein Benfica Lissabon eine starke Leistung geboten hatte. Auf der linken Abwehrseite soll offensichtlich Offensivspieler Serge Gnabry agieren. Linksverteidiger David Alaba wird geschont.

Für den FC Augsburg stehen folgende Spieler in der Startelf: Andreas Luthe, Raphael Framberger, Jeffrey Gouweleeuw, Martin Hinteregger, Philipp Max, Rani Khedira, Daniel Baier, André Hahn, Jan Moravek, Caiuby und Michael Gregoritsch. (AZ/dpa)

