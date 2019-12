13:44 Uhr

Martin Schmidt und sein schön hässlicher Pullover

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer im Gespräch mit FCA-Coach Martin Schmidt - zu erkennen am schicken Christmas Sweater.

Nach dem Sieg gegen Mainz trägt der Trainer des FC Augsburg ein ganz besonderes Kleidungsstück. Er muss es allerdings wieder zurückgeben.

Von Marco Scheinhof

Martin Schmidt lacht. Er zeigt mit dem Daumen auf Dominik Schmitz, den Pressechef des FC Augsburg. "Er hat mich gezwungen", sagt Schmidt und lacht wieder. Der FCA-Trainer hat sich vor der Pressekonferenz noch einmal umgezogen.

Nun trägt er einen grünen Weihnachtspulli, während er den 2:1-Sieg seines FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 analysiert. "Hoffentlich sieht man mich überhaupt vor dieser grünen Wand", sagt er noch. Und lacht wieder. Die Laune ist bestens.

Der Pullover wird unter den FCA-Mitgliedern verlost

Auch später, in der Mixed-Zone, trägt Schmidt den Pullover noch. Später allerdings muss er ihn wieder an Schmitz zurückgeben. Der FCA verlost das vom Schweizer getragene Kleidungsstück für einen guten Zweck unter seinen Mitgliedern. "Rennen Sie noch ein bisschen damit", schlägt ein Reporter Schmidt vor. Damit der Pullover durch das Schwitzen noch authentischer wird.

Will wohl Colin Firth im Film Schokolade zum Frühstück nacheifern: Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Bild: Stefan Puchner/dpa

Der Trend kommt aus den USA

Die "Ugly Christmas Sweater" sind seit einigen Jahren auch vermehrt in Deutschland in der Weihnachtszeit zu sehen . Es ist ein Trend, der aus den USA kommt. Dort gilt: Je hässlicher, desto besser. Das Augsburger Modell ist in Rot-Grün-Weiß gehalten, den Vereinsfarben des FC Augsburg. Zu sehen sind zudem Rentiere und Schneeflocken. Richtig hässlich ist der Pullover allerdings nicht wirklich.

Der Pullover wird dem FCA-Trainer abgenommen

"Es ist der zweite Advent, wir haben drei Punkte und ich einen schönen Pullover, alles bestens also", sagt Martin Schmidt. Allerbeste vorweihnachtliche Stimmung beim FC Augsburg also, kein Wunder nach einem weiteren Sieg in einem Duell gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Da wusste der Schweizer allerdings noch nicht, dass ihm Dominik Schmitz den Pullover kurze Zeit später wieder abnehmen wird. Andererseits: Im Fanshop könnte sich Schmidt bei Bedarf jederzeit einen neuen Pullover kaufen.

