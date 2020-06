vor 3 Min.

Mit Baier und Finnbogason: So will der FC Augsburg den Klassenerhalt sichern

Gegen die TSG Hoffenheim kann der FC Augsburg auch rechnerisch alles klar machen. Mit dieser Aufstellung startet Heiko Herrlich in das Heimspiel.

Der Sieg beim FSV Mainz war für den FC Augsburg ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt - der Vorsprung auf die Abstiegszone ist drei Spieltage vor Schluss auf sieben Zähler angewachsen. Bedeutet: Verlieren Düsseldorf (in Leipzig) oder Mainz (in Dortmund), muss der FCA gar nichts tun und wäre selbst bei einer Niederlage sicher auch im nächsten Jahr ein Bundesligist. Um ganz sicher zu gehen, muss die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich hingegen "nur" ihre Partie gegen die Kraichgauer gewinnen.

Dass er die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel durcheinanderwirbeln würde, hatte Heiko Herrlich bereits auf der Pressekonferenz vor der Partie angekündigt: "Bei dem ein oder anderen Spieler gibt es Wehwehchen. Jetzt gilt es, die beste Mannschaft zu finden. Deshalb müssen wir schauen, dass wir den ein oder anderen schonen, damit er nicht in eine Verletzung hereinfällt." Für Unmut sorgte bei dem Trainer der Spielplan, der für den FC Augsburg nur zwei Tage Pause vorsieht, während bei Hoffenheim das letzte Spiel schon fünf Tage zurück liegt: "Wir waren die einzige Mannschaft, die in den englischen Wochen immer drei Spiele in sechs Tagen hatte. Jedes Mal haben wir dann gegen Mannschaften gespielt, die länger frei hatten."

Mit dieser Startaufstellung startet der FC Augsburg gegen Hoffenheim

Tatsächlich nimmt Heiko Herrlich sechs Wechsel im Vergleich zur Partie in Mainz vor: Stephan Lichsteiner, Marek Suchy, Tin Jedvaj, Daniel Baier, Alfred Finnbogason und Eduard Löwen sind neu in der Startelf. Dafür rotieren Felix Uduokhai, Raphael Framberger, Rani Khedira, Marco Richter, Noah Joel Sarenren Bazee und Florian Niederlechner auf die Bank. Für Rani Khedira ist das zumindest in dieser Saison ein neues Gefühl: War er fit, spielte er stets. Nur einmal fehlte der Mittelfeldspieler bislang wegen einer Gelbsperre. Auch taktisch dürfte Herrlich etwas geändert haben: Offenbar spielt der FC Augsburg mit einer Dreierkette in der Abwehr.

Wir haben es selbst in der Hand! #FCATSG pic.twitter.com/v2zgOeVkUd — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 17, 2020

Während Finnbogason zum ersten Mal nach seiner Verletzung beim 1:1 gegen Freiburg im Februar wieder in der Startelf steht, begeht Gouweleeuw ein Jubiläum: Der Niederländer bestreitet sein 100. Bundesligaspiel. Die Kapitänsbinde trägt Daniel Baier, der nach seiner Mandelentzündung wieder fit ist.

FC Augsburg: Luthe - Jedvaj, Gouweleeuw, Suchy - Lichtsteiner, Baier, Löwen, Gruezo, Max - Finnbogason.

Reservebank: Koubek, Niederlechner, Khedira, Sarenren Bazee, Uduokhai, Richter, Hahn, Framberger, Oxford.

