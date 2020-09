vor 32 Min.

Neuzugang Caligiuri will den FCA anführen - mit oder ohne Binde

Daniel Caligiuri in Aktion bei seinem ersten Spiel für den FC Augsburg.

Daniel Caligiuri zeigt Ambitionen, Kapitän beim FC Augsburg zu werden. In einem Interview sagte er, er wolle das Team anführen.

Neuzugang Daniel Caligiuri will beim FC Augsburg als Führungsspieler vorangehen - ob mit oder ohne Kapitänsbinde. "Das ist eine Entscheidung des Trainers. Es ist eine Ehre für jeden Spieler, wenn er dieses Amt anvertraut bekommt", sagte der 32-Jährige in einem Interview des kicker. "Ich will aber jemand sein, der vorangeht, unabhängig von der Kapitänsbinde."

Caligiuri: "Freue mich auf eine neue Herausforderung"

Caligiuri kam vom FC Schalke 04 zum Bundesliga-Konkurrenten aus Augsburg. Dort sei er nach der Corona-Pause nicht mehr sicher gewesen, ob der Verein von ihm überzeugt sei. "Die Gespräche mit dem FCA hingegen und die Art, wie sie um mich gekämpft haben, überzeugten mich so, dass ich mich am Ende trotz anderer Angebote ganz bewusst für diesen Weg entschieden habe", sagte der Mittelfeldspieler.

Er habe in Gelsenkirchen gute Jahre gehabt und sei dem Verein dankbar. "Ich habe für den Verein viel investiert, zum Schluss hat mir die Wertschätzung dafür ein bisschen gefehlt. Aber ich bin deshalb nicht beleidigt, sondern freue mich auf eine neue Herausforderung", sagte Caligiuri. (dpa)

