11:30 Uhr

Rückkehr nach Corona-Infektion: André Hahn ist gleich wieder voll da

Plus Der FCA-Spieler André Hahn ist nach seiner Corona-Pause topfit. Warum seine Mitspieler ihn vermisst haben.

Von Marco Scheinhof

Es war eine lange Wartezeit. Anfang Dezember hatte sich André Hahn mit dem Corona-Virus angesteckt, seitdem fehlte er dem FC Augsburg. Am Samstag nun feierte er seine Rückkehr beim 1:0-Sieg in Köln. In der 71. Minute wurde Hahn für Ruben Vargas eingewechselt und war prompt an der Entstehung des Siegtreffers beteiligt.

FCA-Profi André Hahn und seine Frau beide positiv auf Corona getestet

Dem Zuspiel auf Florian Niederlechner ging ein Doppelpass Hahns mit Daniel Caligiuri voraus. Der Sieg freute Hahn natürlich, vor allem aber war er froh, überhaupt wieder dabei zu sein. Die Wartezeit war lang. „Ich freue mich sehr, wieder spielen zu können“, sagte der 30-Jährige.

Sportlich verlief 2020 für den FCA mit Höhen und Tiefen. Wer war Ihr Spieler des Jahres? Zur Wahl stehen alle Profis, die mindestens fünf Spiele bestritten haben.

29 Bilder Jetzt abstimmen: Wer ist der FCA-Spieler des Jahres 2020? Bild: Klaus Rainer Krieger

Obwohl er keine großen Symptome hatte, dauerte es lange, bis er zur Mannschaft zurückkehren konnte. „Meine Frau und ich wurden positiv getestet, unsere Kinder die gesamte Zeit negativ“, erzählte Hahn nach dem Spiel. Die Quarantäne sei nicht angenehm gewesen, er habe es aber immerhin genossen, viel gemeinsame Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Ungewohnt viel Zeit, „die man sonst nicht hat“, so Hahn. Und: „Nun sind wir beide wieder gesund und topfit und freuen uns auf 2021.“

FCA-Teamkollege Marco Richter hat Hahns Qualitäten vermisst

Ihm war nach seiner Einwechslung sofort anzumerken, dass er wieder voll bei Kräften ist. Kampf- und laufstark zeigte sich der 30-Jährige – wie gewohnt. „So einen Ackerer haben wir auf dem Platz vermisst“, sagte Marco Richter, der sich mit Hahn auch neben dem Platz sehr gut versteht. „Wir freuen uns einfach, dass er wieder da ist“, so Richter weiter, „einen solchen Spielertypen brauchen wir auch für die nächsten Spiele.“ Hahn jedenfalls hat gezeigt, dass er wieder bereit ist. Seine Einwechslung hatte noch einmal neuen Schwung ins FCA-Spiel gebracht. Schwung, den er vielleicht im Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart wieder von Anfang an zeigen darf.

Lesen Sie mehr dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen