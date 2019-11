03.11.2019

Stimmen zur Niederlage: "Können uns nicht viel vorwerfen lassen"

Die knappe Niederlage gegen Schalke war laut Stephan Lichtsteiner "unglücklich". Finnbogason sagt, es war "viel Gutes zu sehen" und der Trainer nimmt "viel Positives mit".

Zwei Mal in Führung gelegen, gut gespielt und am Ende doch nicht gewonnen. Die Mannschaft des FCA hat beim Spiel am Sonntagabend nicht belohnt. Doch aus der Partie gegen Schalke lässt sich eine ganze Menge Positives ziehen. Das zeigen die Statements nach der Niederlage.

Stephan Lichtsteiner: "Wir haben ein Topspiel gezeigt, am Ende aber unglücklich verloren. So ist der Fußball manchmal. Wir haben sehr gut gespielt, können uns eigentlich nicht viel vorwerfen lassen, aber haben uns nicht für den Aufwand und den Einsatz belohnt."

Daniel Baier: "Das war mit Sicherheit heute die beste erste Halbzeit, die wir bisher gespielt haben, aber davon können wir uns am Ende nichts kaufen. Wir haben gegen Schalke beinahe nichts zugelassen, gehen dann mit 1:1 in die Pause und können sogar wieder in Führung gehen. Nach dem 2:1 haben wir es aber nicht mehr geschafft, uns zu befreien und unsere Chancen zu Ende zu spielen. Ich möchte aber keinen Vorwurf gegen Reece Oxford aufkommen lassen, so etwas passiert. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen."

Alfred Finnbogason: "Wir haben in der ersten Hälfte das Spiel klar dominiert und müssen einfach höher führen. Schalke hat wenig Chancen aus dem Spiel heraus kreiert und trotzdem bekommen wir drei Gegentore. Es liegt an uns, wir müssen hart arbeiten, um gegen Paderborn gewinnen zu können. Heute war viel Gutes zu sehen, aber wir müssen es über 90 Minuten auf den Platz bringen."

Martin Schmidt: "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, uns aber nicht belohnt. Mit den zwei Standardgegentoren haben wir den Gegner wieder reingeholt, das dritte war ein Geschenk. Ein Teil der Niederlage lag aber in der Offensive, vor der Pause müssen wir 2:0 oder 3:0 in Führung liegen – da waren wir zu wenig effektiv und haben Schalke am Leben gelassen. Nach dem 2:1 wurde der Druck von Schalke sehr groß. Es bleibt das Gefühl, dass wir über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht haben. Wir lernen in jedem Spiel und werden uns von Woche zu Woche verbessern. Rückschläge gibt es immer. Die beiden Standardgegentore dürfen wir so nicht kriegen. Aus der Leistung heute nehmen wir viel Positives mit."

David Wagner: "Es war das erwartet schwere Spiel. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, weil der FCA bockstark war, uns keine Räume gelassen hat und mehr Zweikämpfe gewonnen hat. Nach der Auswechslung von Sané mussten wir defensiv eine Umstellung vornehmen. Generell hatten wir heute eine sehr junge Truppe auf dem Platz. Augsburg hat es sehr gut gemacht, deswegen bin ich super glücklich, dass die Jungs heute Mentalität gezeigt haben. Wir haben über Standards ins Spiel gefunden. Es war nach dem Spielverlauf ein glücklicher Sieg, aber kein unverdienter, weil wir wahnsinnig gefightet haben." (AZ mit Material von fcaugsburg.de)

