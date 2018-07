vor 37 Min.

Testspiel: FCA gegen Würzburger Kickers live im Stream sehen FC Augsburg

Der FCA spielt am Samstag gegen die Würzburger Kickers. Der Verein überträgt das Freundschaftsspiel live. Wie Sie das Match sehen können, erfahren Sie hier.

Die Bundesliga-Vorbereitung beim FC Augsburg ist gestartet und im vollen Gange. Nach dem Trainingsauftakt ging es für das Team Anfang Juli nach Österreich ins Trainingslager nach Mals.

Das erste Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau endete mit einem 1:1-Unentschieden. Auch Sorgenkind Caiuby ist nach seiner unentschuldigten Urlaubsverlängerung seit dieser Woche wieder da. Nach einer saftigen Strafe nimmt er wieder am Training teil.

Am Wochenende steht nun der nächste Test an. Die Spieler um Trainer Manuel Baum treffen im Rosenaustadion auf den deutschen Drittligisten Würzburger Kickers. Fans können das Spiel im Livestream verfolgen.

FC Augsburg - Würzburger Kickers auf Facebook und YouTube sehen

Am Samstag, 14. Juli, wird der FCA das Freundschaftsspiel gegen die Würzburger Kickers auf seinen Social-Media Kanälen YouTube und Facebook live übertragen. Der Stream beginnt um 14 Uhr.

Unter www.facebook.com/fcaugsburg sowie unter www.youtube.com/fcaugsburg können FCA-Fans die Partie, in der der FC Augsburg erstmals mit dem neuen Heimtrikot auftreten wird , im Livestream verfolgen.

Bundesliga-Vorbereitung: FCA gegen FC Middlesbrough

Schon am Mittwoch, 18. Juli, steht das nächste Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung an. Dann gegen den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough. Die Partie ist eine Neuauflage des Testspiels aus dem Vorjahr. Damals hatte der FCA auf seiner England-Reise kurz vor Schluss 1:2 gegen die Briten verloren. Das Spiel findet in Bad Wörishofen statt.

Wer am Samstag, 14. Juli, im Rosenaustadion vor Ort sein möchte, um das Spiel gegen die Würzburger Kickers zu sehen, kann an der Tageskasse noch Tickets erwerben. Eintrittskarten gibt es zu folgenden Preisen:

Stehplatz/Sitzplatz (freie Platzwahl): 10 Euro

Stehplatz/Sitzplatz ermäßigt (freie Platzwahl): 8 Euro (AZ)

