Verlässt Philipp Max den FCA in Richtung Gladbach?

FCA-Verteidiger Philipp Max hat bereits mehrfach seinen Wechselwunsch geäußert. Ist Mönchengladbach bereit, die hohe Ablöse zu stemmen?

Von Johannes Graf

Während sich die Mitspieler beim Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den SC Verl blamierten, erholte sich Philipp Max noch von einer Sprunggelenkverletzung. In dieser Woche soll der Linksverteidiger des FC Augsburg wieder ins Training einsteigen. Ob er bis zum Bundesligastart bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) fit wird, soll sich im Laufe der Woche zeigen. Andererseits könnte Max aus einem anderen Grund am Wochenende nicht im Augsburger Kader stehen. Um den 25-Jährigen halten sich weiterhin Wechselgerüchte.

Borussia Mönchengladbach soll an Philipp Max vom FC Augsburg dran sein

Nachdem Max in den vergangenen Wochen unter anderem mit den europäischen Spitzenklubs FC Liverpool und FC Barcelona in Verbindung gebracht worden ist, soll jetzt ein Ligakonkurrent des FCA am Sohn des ehemaligen Profis Martin Max interessiert sein. Auf der Suche nach einem Linksverteidiger soll Borussia Mönchengladbach Max ins Visier genommen haben. Dies berichtet die Bild. Allerdings soll Max nicht der einzige Kandidat für die offene Planstelle in der Verteidigung sein, demnach könnten ebenso Malang Sarr (OGC Nizza) oder Rami Bensebaini (Stade Rennes) aus der französischen Ligue 1 nach Mönchengladbach wechseln.

Max hatte vor allem in der Saison 2017/18 durch seine Torvorlagen auf sich aufmerksam gemacht und war mit etlichen Klubs in Verbindung gebracht worden. In der jüngeren Vergangenheit hatte er wiederholt seinen Wechselwunsch publik gemacht. Nachdem er sich beim FCA als Stammkraft etabliert hat, strebt er nun den nächsten Karriereschritt an: Er möchte bei einem größeren Klub einen Vertrag unterschreiben. Im Sommer hatte er betont, ihm sei immer gesagt worden, der FCA sei für ihn ein Sprungbrett.

Der FC Augsburg dürfte viel Geld für Max verlangen

Dass bisher kein Transfer zustande gekommen ist, dürfte an den Ablöseforderungen des FCA gelegen haben. Max besitzt in Augsburg einen langfristigen Vertrag bis 2022, der Branchendienst Transfermarkt.de taxiert seinen Marktwert auf 17 Millionen Euro. Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter gilt als harter Verhandlungspartner. Andererseits hat der FCA mit den Linksverteidigern Iago und Mads Pedersen für einen Max-Abgang vorgesorgt.

