Vor weiterem Gespräch: Das fordert Reuter von Gregoritsch

Am Dienstag erörtern FCA-Manager und FCA-Trainer Schmidt mit dem Michael Gregoritsch, wie dessen Zukunft beim FC Augsburg aussehen kann.

Von Johannes Graf

Gegen Hertha BSC stand Michael Gregoritsch nicht im Kader des FC Augsburg. Die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten hatten den Österreicher vom Training freigestellt und für die Berlin-Partie ausgeschlossen, nachdem er öffentlich und mit drastischen Worten seinen Unmut geäußert hatte. Unter anderem beklagte er in einem Interview seine "beschissene" Situation als Ersatzspieler und forderte einen Transfer im Winter: "Hauptsache weg". Wie die Zukunft von Gregoritsch beim FCA allgemein aussieht und ob er speziell für das Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) wieder als Kaderkandidat in Betracht kommt, darüber entscheiden am Dienstag Sportgeschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Martin Schmidt.

FCA-Manager Stefan Reuter erwartet professionelles Verhalten von Michael Gregoritsch

Am Rande der Begegnung mit Berlin bestätigte Reuter das neuerliche Gespräch mit Gregoritsch. Dieser hatte ein paar Tage Zeit, sich Gedanken zu machen, wie er künftig seine Rolle beim FCA sieht. Reuter reichte dem Spieler im übertragenden Sinn die Hand, als er sagte: "Ab Dienstag hat er eine sehr große Chance, wieder dabei zu sein. Wir werden Gregoritsch definitiv brauchen, weil er super Qualität hat." Vieles wird davon abhängen, wie einsichtig sich der Spieler zeigt und ob er bereit ist, persönliche Interessen hinten anzustellen. Und ob er den Frust über seine aktuelle Situation nicht nochmals nach außen trägt. Reuter: "Wir führen das Gespräch, dann kann man etwas dazu sagen."

Michael Gregoritsch sorgte mit seinen Wechselwünschen bei Augsburgs Verantwortlichen für Unmut. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Reuter fordert nicht nur von Gregoritsch professionelles Verhalten, wenn andere Spieler den Vorzug erhielten. "Das musst du auch mal hinnehmen", betont der ehemalige Weltklassespieler, der in seiner langen Karriere ähnliche Erfahrungen gemacht hätte. Letztlich entscheidet immer der Trainer. Die Aussagen von Gregoritsch hätte man nicht ohne Reaktion stehen lassen können. Es sei wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen, so Reuter.

FC Augsburg: Wenn Michael Gregoritsch in die Startelf will, muss er Gas geben

Der Weg von Gregoritsch zurück in die Mannschaft, vielleicht sogar in die Startelf, könne aber nur über sportliche Leistung gelingen, mahnt Reuter. Als Gregoritsch zu Beginn der Saison eingesetzt wurde, lieferte er kaum Argumente für einen Stammplatz oder weitere Einsätze. Dass Trainer Schmidt ihn aus der Startelf nahm, schien nachvollziehbar. Auch für Reuter. Der Verantwortliche erwartet jetzt von seinem Spieler, dass er im Training Gas gibt, sich anbietet und auf den Moment wartet, in dem er gebraucht wird. "Und wir werden Gregoritsch definitiv noch brauchen, weil er super Qualität hat", betont Reuter. Aber es gebe nun mal Phasen, in denen andere spielen. "Das hat mit Respekt gegenüber den Mitspielern zu tun, wie ich mich dann verhalte."

Wenn die Chance für einen Einsatz komme, müsse der Spieler Leistung zeigen. Als Musterbeispiel sieht Reuter das Auftreten eines André Hahn oder Jeffrey Gouweleeuw. Beide nutzten ihre Einsatzchance gegen Berlin zu starken Leistungen und trugen zum deutlichen 4:0 bei. Das ist in Reuters Vorstellungen die "richtige Reaktion" eines unzufriedenen Profis.

