FC Augsburg

vor 49 Min.

3:2 gegen Wolfsburg: Der FCA bietet wieder Spektakel

Plus Zweites Spiel, zweiter Sieg: Jess Thorup hat den FC Augsburg nicht nur stabilisiert, sondern auch zurück in die Erfolgsspur gebracht. Das macht die Arbeit des Dänen so besonders.

Von Marco Scheinhof

Masaya Okugawa war ganz ins Gespräch vertieft. Der Japaner stand wie vor einer Woche in Heidenheim auch gegen den VfL Wolfsburg im Kader des FC Augsburg, in der Schlussphase wurde er beim 3:2-Sieg erstmals eingewechselt. Nach längerer Verletzungspause ein besonderer Tag für Okugawa. Darüber sprach der 27-Jährige gerade in den Katakomben der Augsburger Arena mit einem Journalisten aus seiner Heimat, als die Suche nach ihm begann. Okugawa ist recht schmächtig, was dazu führen kann, dass er übersehen wird. Also suchten einige Betreuer des FCA bereits länger nach ihm, ehe sie ihn in einer Ecke entdeckten und mit in die Kabine nahmen.

Eine Neuerung unter Jess Thorup ist es, dass der Trainer recht schnell nach Spielende seine Mannschaft in der Kabine versammelt, um ihr die ersten Eindrücke mitzuteilen. Nun ist der Däne erst seit zwei Wochen in Augsburg, weshalb offenbar dieses neue Ritual noch nicht bei allen angekommen ist. Doch auch Okugawa dürfte spätestens seit Samstag Bescheid wissen.

