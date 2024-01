FC Augsburg

Arne Maier und die Hoffnung auf die Startelf

Plus Mittelfeldspieler Arne Maier ist wieder richtig fit. Im FCA-Training sieht es aber nicht so aus, dass es schon in Mönchengladbach mit einem Startelfeinsatz klappt.

Von Marco Scheinhof

Ein paar Minuten extra müssen noch sein. Für fast jeden Spieler des FC Augsburg an diesem Donnerstagvormittag. Das offizielle Training ist vorbei, es war eine intensive Einheit mit vielen Spielformen. Die Akteure verteilen sich im Anschluss auf verschiedene Stationen, es wird individuell gearbeitet. Co-Trainer Jonas Scheuermann nimmt sich der Innenverteidiger an und spricht über das richtige Verhalten in direkten Gegnerduellen. Jess Thorup beobachtet derweil die Übung von Arne Engels, Mert Kömür und Arne Maier. Nach dem ersten Kontakt muss der Ball direkt in eines von vier kleinen Toren - nicht jeder Schuss gelingt. Auch bei Maier nicht. Kurze Zeit später verschwindet er mit seinen Kollegen in Richtung Kabine.

Maier zieht sich um, dann steht er im Pressekonferenzraum zum Gespräch bereit. Er nimmt sich einen Stuhl und die Zeit, über eine für ihn bislang enttäuschende Saison zu sprechen. "Die Saison könnte für mich bisher natürlich auch aufgrund kleinerer Verletzungen besser laufen", sagt er. Gleich zu Beginn fehlte er beim 4:4 gegen Mönchengladbach wegen einer fiebrigen Erkältung. Auch in der Folge sammelte er unter Enrico Maaßen wenige Spielminuten. Der Wechsel auf der Trainerposition hätte auch für ihn zu einem Neubeginn werden sollen. Maier aber verletzte sich kurze Zeit nach Jess Thorups Amtsübernahme am Sprunggelenk und fehlte viele Wochen. Große Teile seiner Reha absolvierte er in seiner Heimatstadt Berlin. Erst kurz vor der Winterpause war er wieder fit, seitdem bekam er zwei Kurzeinsätze. Damit ist Maier nicht zufrieden.

