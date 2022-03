FC Augsburg

vor 34 Min.

Bänderverletzung: Wie es FCA-Innenverteidiger Uduokhai geht

Plus Beim Innenverteidiger des FC Augsburg sind zwei Bänder im Sprunggelenk beschädigt. Offen ist noch, ob die Partie gegen Mainz am Samstag stattfinden kann.

Es ist ruhig an diesem Montag rund um die WWK-Arena. Auf den Plätzen herrscht Stille, für die Spieler des FC Augsburg stehen individuelle Einheiten auf dem Programm. Einige Akteure sind am Vormittag in den Katakomben des Stadions, andere kommen am Nachmittag. Auf dem Rasen geht es am Dienstag mit der Vorbereitung auf die für Samstag (15.30 Uhr) geplante Partie gegen den FSV Mainz 05 wieder los.

