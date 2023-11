Bauer rückt für den gesperrten Uduokhai in die FCA-Startelf

FCA-Trainer Jess Thorup ändert seine Startelf für die Partie beim 1. FC Köln nur auf einer Position. Arne Engels muss erneut zunächst auf die Ersatzbank.

Irgendwann muss es klappen. Davon ist Jess Thorup überzeugt. Endlich mal zu Null zu spielen, darauf hofft der Trainer des FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) bei der Partie in Köln. Neun Bundesliga-Spiele haben die Augsburger in dieser Saison bestritten, zwei davon mit dem Dänen, aber noch keines ohne Gegentor. Um das zu ändern im zehnten Anlauf, hatte Thorup in der vergangenen Trainingswoche verstärkt das Defensivverhalten üben lassen. Er hat Abläufe einstudiert, damit jeder Spieler weiß, wie er sich zu verhalten hat.

Seine Anfangself musste Thorup diesmal verändern. Hatte er gegen Heidenheim und Wolfsburg zu Spielbeginn eine identische Mannschaft auf dem Platz, zwingt ihn die Sperre von Felix Uduokhai diesmal zum Umbauen. Den Innenverteidiger ersetzt Maximilian Bauer, der bereits zu Saisonbeginn unter Enrico Maaßen einige Partien bestritten hatte. Nicht in der Startformation steht Arne Engels, der mit einer Vorlage und einem Tor gegen Wolfsburg starke Eigenwerbung gemacht hatte. Offenbar nicht genug.

Tottenham-Leihgabe Tanganga erstmals im FCA-Kader

Erstmals seit seinem Wechsel wurde Japhet Tanganga für den Kader nominiert. Der Leihspieler von Tottenham hat seine Knieverletzung endgültig überwunden. Er verdrängte Patric Pfeiffer aus dem Aufgebot, der auch als Kandidat für die Uduokhai-Vertretung gezählt hatte. Nun ist er nicht einmal im Kader.

Eine Änderung also, der Rest bleibt gleich. Finn Dahmen im Tor, neben Bauer bilden Robert Gumny, Jeffrey Gouweleeuw und Mads Pedersen die Abwehrkette. Im Mittelfeldzentrum spielen Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj, offensiv sollen Ermedin Demirovic, Phillip Tietz, Fredrik Jensen und Sven Michel für kreative Momente sorgen.

Thorup hofft auf den dritten FCA-Sieg in Serie

Zwei Spiele, zwei Siege – Thorups Bilanz klingt gut. Entsprechend entspannt war die Stimmung unter der Woche. Viel Spaß mache ihm bislang die Aufgabe in Augsburg, sagte der Däne. Kein Wunder bei zwei Erfolgen. Daran möchte er mit seinem Team in Köln anknüpfen.

