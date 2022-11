FC Augsburg

Carlos Gruezo darf wieder von der WM träumen

Plus Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg kann wohl doch für Ecuador bei der WM teilnehmen. Seine Verletzung, die er sich am Samstag zugezogen hatte, ist wohl weniger schlimm.

Gibt es ein Happy End für Carlos Gruezo? Erfüllt sich der WM-Traum des Mittelfeldspielers des FC Augsburg mit Ecuador? Es sieht alles danach aus. Denn nach Informationen unserer Redaktion, ist die Oberschenkelverletzung des Südamerikaners, die er sich bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Bochum nicht so schwer, wie ursprünglich befürchtet. Es handelt sich um eine Sehnenzerrung am Ansatz des hinteren Oberschenkels, also um eine leichtere Sehnenverletzung. Das ergab die Untersuchung im MRT, die noch am Samstagabend durchgeführt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

