FC Augsburg

vor 8 Min.

Das Knie-Drama um FCA-Stürmer Andre Hahn

Andre Hahn ging schon mit einem Tape am rechten Knie in die Partie gegen Schalke. Die schwere Knorpelverletzung, mit der Hahn nun monatelang ausfällt, soll mit dieser Blessur aber nichts zu tun haben.

Plus FCA-Stürmer Andre Hahn fällt mit einer Knorpel-Verletzung monatelang aus. Trainer Enrico Maaßen muss gegen Wolfsburg zudem Mergim Berisha ersetzen. Damit ist die Offensive des FC Augsburg vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesprengt.

Am Sonntagabend stand Andre Hahn abgekämpft aber glücklich in der Mixed-Zone der Veltins-Arena. Der Stürmer des FC Augsburg erzählte freudestrahlend über seinen 3:2-Siegtreffer gegen Schalke 04. „Mein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison habe ich an meinem Geburtstag erzielt, jetzt eins zu meinem Jubiläum. Es kann so weitergehen.“ Am 13. August, seinem 32. Geburtstag hatte Hahn den 2:1-Siegtreffer in Leverkusen markiert, das Spiel gegen Schalke war sein 250. in der Bundesliga.

