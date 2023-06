Dem FCA ist Kelvin Yeboah zu teuer

Plus Der Fußball-Bundesligist FC Augburg zieht bei Stürmer Kelvin Yeboah die Kaufoption nicht. Wie es mit dem 23-Jährigen weitergeht.

Kelvin Yeboah lässt es sich derzeit in seiner Heimat Ghana, unter anderem im Safari Valley Resort im Norden der Hauptstadt Accra, gut gehen. Von dort wird der 23-jährige Stürmer (auf jeden Fall vorerst) nicht zum FC Augsburg zurückkehren. Wie bereits vor vier Wochen berichtet, hat der Bundesligist nun entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen.

Im Januar hatte der FCA den Neffen des Ex-Bundesliga-Stars Anthony Yeboah vom damaligen italienischen Zweitligisten CFC Genua ausgeliehen, mit einer Kaufoption über 6,5 Millionen Euro. Doch dieser Kaufpreis war dem FCA letztendlich zu hoch. Zwar hatte der Stürmer zu Beginn durchaus sein Potenzial angedeutet. Gleich in den ersten beiden Spielen nach der durch die WM verlängerten Winterpause bereitete er gegen Dortmund und gegen Gladbach einen Treffer vor. Doch dann riss er sich Ende März beim Testspiel gegen den FC St. Gallen zwei Außenbänder im Sprunggelenk. Es folgte eine konservative Behandlung und fünf Wochen Pause. Bei der 2:3-Auswärtsniederlage gegen den VfL Bochum Mitte Mai erzielte er dann auch sein erstes Saisontor.