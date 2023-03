FCA muss mehrere Wochen auf Kelvin Yeboah verzichten

Plus Kelvin Yeboah hat sich im Testspiel gegen den FC St. Gallen zwei Außenbänder im rechten Sprunggelenk gerissen. Er ist nicht der einzige Stürmer, der nun in der Bundesliga fehlt.

Der FC Augsburg muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Kelvin Yeboah verzichten. Der 22-jährige Stürmer riss sich am Donnerstag beim Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen zwei Außenbänder im rechten Sprunggelenk. Wann Yeboah in der Schlussphase der Saison wieder eingreifen kann, hängt vom Heilungsverlauf ab. Ersten Prognosen zufolge wird er mindestens vier Wochen ausfallen und damit die Spiele gegen Wolfsburg, Köln, Leipzig und wohl auch Stuttgart verpassen.

FCA-Stürmer Kelvin Yeboah knickt nach einem Laufduell um

In der 54. Minute war Yeboah nach einem Laufduell zu Boden gegangen und dabei mit dem rechten Sprunggelenk umgeknickt. Danach musste er minutenlang auf dem Platz behandelt und dann vom Teamarzt Andreas Weigel und Physiotherapeut Martin Miller vom Platz geführt werden. "Es sieht nicht gut aus", hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen am Donnerstag nach der Partie schon befürchtet.

Yeboah, der in Ghana geboren ist und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Winter vom italienischen Zweitligisten Genua CFC für ein halbes Jahr ausgeliehen worden. Zudem hat sich der FCA eine Kaufoption zusichern lassen. Im Gegenzug verließ Florian Niederlechner den FCA Richtung Hertha BSC. Da war es sicher nicht von Nachteil, dass sich der amerikanische Investor "777-Partners", der Genua CFC im September 2021 übernommen hatte, gerade in den Verhandlungen zum Einstieg bei Hertha BSC befand. Finalisiert wurde die Transaktion dann vor wenigen Tagen.

Am 22. Januar, beim Start nach der Winterpause, feierte der Neffe des früheren Bundesliga-Torschützen Anthony Yeboah (Frankfurt und Hamburger SV) beim 3:4 gegen Borussia Dortmund gleich sein Bundesliga-Debüt. Er wurde in der 76. Minute eingewechselt und bereitete wenige Sekunden später den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich durch David Colina vor.

Rotsünder Ermedin Demirovic wurde vom DFB für drei Spiele gesperrt

Der Ausfall von Yeboah, der inzwischen acht Bundesliga-Spiele bestritten hat, trifft den FCA zur ungünstigsten Phase. Denn mit dem rot gesperrten Ermedin Demirovic muss Augsburg in den nächsten drei Spielen schon auf einen wichtigen Offensivspieler verzichten.

"Kelvin ist ein Spieler mit hoher Qualität im Anlaufen, gutes Pressing, hat einen guten letzten Schritt", hatte Maaßen bei der Vorstellung seinen Neuzugang beschrieben. "Im Ballbesitz ist er jemand, der für viel Tiefe sorgt, der immer wieder überraschende Situationen schafft durch sein Tempo. Ein Element, was wir so in der Form nicht hatten." Auf das der Trainer aber in den nächsten Wochen nun verzichten muss.