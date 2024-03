FC Augsburg

18:09 Uhr

Der FC Augsburg auf der Jagd nach Rekorden und Europa

Plus FCA-Trainer Jess Thorup will mit seiner Mannschaft beim VfL Wolfsburg zum vierten Mal in Folge siegen. Das gelang in der Bundesliga bisher nur einmal. Danach spielte man im Europapokal.

Von Robert Götz

„Träumen“, sagt Jess Thorup, „träumen dürfen alle, auch der Verein und ich.“ Fünf Monate ist der Däne gerade einmal Trainer des FC Augsburg. Fünf Monate, in denen er die depressive Phase nach dem Fehlstart mit Ex-Trainer Enrico Maaßen (fünf Punkte aus den ersten sieben Spiele) in ein emotionales Hochgefühl auf und neben dem Platz umwandelte. 27 Zähler hat er mit seinem Team seitdem eingesammelt, drei Spiele zuletzt gewonnen. Darum lächelte Thorup milde, als am Donnerstag vor dem Spiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) die Frage nach dem europäischen Wettbewerb gestellt wurde.

Träume von der internationalen Bühne lässt er also zu. Thorup ist kein Trainer, der sich und sein Team in die Rolle des Außenseiters verzwergen will. Darin hat man beim FC Augsburg genügend Erfahrung. Es war ja auch über ein Jahrzehnt nicht die schlechteste Attitüde. Keine großen Erwartungen schüren, um dann zu überraschen. So hat der FCA seit dem Aufstieg 2011 in der Bundesliga überlebt. Was einigen anderen namhafteren Klubs, die auch gerne verbal am großen Rad drehten, nicht gelungen ist.

