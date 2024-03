Thorup lässt beim FCA die Darmstadt-Sieger ran

Gegen Heidenheim will FCA-Trainer Jess Thorup die Erfolgsserie fortführen. Änderungen in der Startelf gibt es nicht, nur ein Spieler fehlt verletzt.

An das Hinspiel beim 1. FC Heidenheim hat FCA-Trainer Jess Thorup noch beste Erinnerungen: Nach einem frühen 0:2-Rückstand tat seine Mannschaft das, was sie in den kommenden Wochen und Monaten noch öfter tun sollte: Sie bog den Rückstand um und ging stattdessen in Führung. 17 Spieltage später hat Thorup den kriselnden FCA zu einer stabilen Mannschaft geformt und möchte gegen Heidenheim den dritten Sieg in Folge einfahren.

Vor allem nach dem 6:0-Sieg beim SV Darmstadt in der Vorwoche ist die Brust groß - und Augsburg will den Schwung mitnehmen. Ein wesentlicher Punkt im Angriffsspiel sind mittlerweile die beiden Stürmer Phillip Tietz und Ermedin Demirovic sowie Mittelfelfspieler Ruben Vargas, den Thorup vom Flügelspieler zum zentralen Mittelfeldakteur in einer Rautenformation umfunktioniert hat. Dass das Offensiv-Trio immer besser miteinander klar kommt - das sieht auch Trainer Thorup so: "Momentan ist mein Gefühl, dass die drei auf und neben dem Platz gut miteinander harmonieren und ein Gefühl füreinander bekommen." Folglich gibt es auch wenig Grund für Thorup, etwas zu ändern: Der Däne lässt dieselbe Elf auf den Rasen, die auch in Darmstadt begonnen hat.

Niklas Dorsch fehlt wegen einer Fußverletzung im FCA-Kader

Zudem kann Thorup nahezu auf alle Spieler zurückgreifen - auch das ist ein Luxus, der sich erst unter dem dänischen Coach in Augsburg eingestellt hat. Lediglich Niklas Dorsch fehlt beim Treffen mit seinem Ex-Verein im Kader, ihn stoppt eine Fußverletzung. Auch der immer noch rotgesperrte Mads Pedersen fehlt bekanntlich, ebenso wie die Langzeitverletzten Framberger (Kreuzbandriss) und Oxford (Long Covid). Unter dem Strich kann Thorup fast aus dem Vollen schöpfen. Wieder einsatzbereit ist hingegen der zuletzt gelbgesperrte Jeffrey Gouweleeuw.

Für Heidenheim hingegen ist die Hinspielpleite noch nicht vergessen, wie Trainer Frank Schmidt im Interview sagte: " Wir waren damals zunächst komplett der Chef im Ring, haben verdient geführt und hatten die Chance aufs dritte Tor. Dann haben wir mit Abwehrfehlern Augsburg das Gefühl gegeben, dass noch was zu holen ist. Letztlich war es eine bittere Niederlage, die uns gezeigt hat wie schnell Fehler in der Bundesliga bestraft werden."

Die Aufstellung des FC Augsburg:

Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Jakic, Maier, Jensen, Vargas - Tietz, Demirovic

Bank: Koubek (TW), Gumny, Beljo, Rexhbecaj, Pep Biel, Breithaupt, Michel, Bauer, Engels