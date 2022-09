Der FC Augsburg droht den Rückhalt der Fans zu verlieren

Von Andrea Bogenreuther - 11:19 Uhr

Nach der Niederlage gegen Hertha werden die FCA-Spieler ausgepfiffen. Während die Fans ihren Unmut lautstark äußern, sind die Reaktionen der Verantwortlichen verhaltener.

In zwölf Jahren Bundesligazugehörigkeit hat es das beim FC Augsburg noch nie gegeben: Bereits am fünften Spieltag verloren die Fans dermaßen die Geduld mit ihrer Mannschaft, dass ihr Unmut nach der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Hertha BSC Berlin in Form von gellenden Pfiffen auf die Spieler niederprasselte. Die hatten sich nach dem Schlusspfiff ziemlich betröppelt vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne versammelt, doch selbst Beschwichtigungsversuche von Keeper Rafal Giekiewicz und Florian Niederlechner, die direkt an die Zäune traten und mit den Fans redeten, konnten die aufgebrachten Gemüter nicht beruhigen. Es war die Entrüstung über den blutleeren Auftritt der Mannschaft, gepaart mit der Enttäuschung, durch die vierte Niederlage im fünften Spiel schon wieder im Tabellenkeller angekommen zu sein und einmal mehr eine Saison vor der Brust zu haben, die von der Angst um den Klassenerhalt geprägt ist.

