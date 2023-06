FC Augsburg

12:49 Uhr

Der FC Augsburg holt Masaya Okugawa aus Bielefeld

Plus Der Japaner Masaya Okugawa soll beim Fußball-Bundesligisten für mehr Variabilität im Angriff sorgen. Der 27-Jährige kommt ablösefrei und wird einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg bastelt weiter an seiner Mannschaft für die neue Bundesliga-Saison. Nach Informationen unserer Redaktion werden die Augsburger Masaya Okugawa verpflichten. Der 27-jährige Japaner spielte zuletzt bei Arminia Bielefeld. Der Offensivspieler soll einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten und wird ablösefrei nach Augsburg kommen. Es sind noch letzte Details zu klären, so steht etwa der Medizincheck noch aus, ehe der Vertrag wohl in der nächsten Woche unterschrieben wird.

Okugawa gilt als vielseitiger Offensivspieler, der in der abgelaufenen Zweitliga-Saison für Bielefeld in 30 Partien fünf Tore erzielte und zehn Vorlagen beisteuerte. Der 1,77 Meter große Japaner ist sehr wendig und vor allem beidfüßig, was eine gewisse Variabilität verspricht. Seit Juli 2021 stand er in Bielefeld unter Vertrag und musste zwei Abstiege miterleben. In Augsburg soll ihm das nicht passieren.

