Der FC Augsburg unterstützt Ukraine-Hilfe der Fans

Der Bundesligist unterstützt die Ukraine-Hilfe der Fans des FCA und der Augsburger Panther. Sollte das Spiel gegen Mainz stattfinden, können die Fans im Stadion spenden.

Wenn der Hilfstransport der FCA- und AEV-Fans für die ukrainischen Flüchtlinge am Sonntag Augsburg verlässt, dann liegen vor dem Lkw und den zwei Kleinbussen rund 14 Stunden Fahrt nach Rumänien. Zwei Standorte in der Gegend von Sighetu Marmatjei an der ukrainischen Grenze stehen auf der Liste. „Wie in allen angrenzenden Ländern, ist auch in Rumänien die Hilfsbereitschaft sehr groß. Aber auch dort wird Hilfe dringend benötigt“, sagt ein Sprecher des Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V., in dem viele FCA-Fans organisiert sind.

Zwei Säulen der Ukraine-Hilfe: Sach- und Geldspenden

Auch der FC Augsburg beteiligt sich an der Hilfsaktion der Fans. Er stellt Fahrzeuge zur Verfügung und hat auch finanzielle Hilfe zugesagt. Denn die Hilfsaktion steht auf zwei Säulen: Sachspenden und Geldspenden. Vor Ort werden vor allem Hygieneartikel (Binden, Zahnpasta, Zahnbürsten etc.) benötigt, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Batterien, Medizin, Taschenlampen oder auch neuwertiges Kinderspielzeug wie Fußbälle oder Puppen, da sehr viele Kinder unter den Geflüchteten sind.

Sollte der FCA am Samstag gegen den FSV Mainz 05 spielen, können solche Spenden auch an der WWK-Arena an einer Abgabestelle am Kassenhäuschen abgegeben werden. Allerdings ist am Samstag keine Zufahrt mit Pkw möglich. Sachspenden können auch beim Fanprojekt Augsburg (Sommestraße 38, 86156 Augsburg) am Freitag von (13 bis 18 Uhr), Samstag (10 Uhr bis 14 Uhr) und noch am Sonntag (10 Uhr bis 13 Uhr) abgegeben werden.

Genauso wichtig sind aber auch Geldspenden. Die können auf das Konto des UBT e. V. DE94 7205 0000 0251 9148 67 „Spende Ukraine“ überwiesen werden.

FCA-Fans kaufen auch vor Ort in Rumänien ein

Am Spieltag wird im Stadionumlauf gesammelt. Die Augsburger Helfer werden sich dann vor Ort in Rumänien einen Überblick verschaffen und dann dort, was notwendig ist, auch einkaufen, um die Geschäfte vor Ort zu unterstützen. „Wir stehen mit den örtlichen Behörden und Hilfsorganisationen in Kontakt und entscheiden dann an Ort und Stelle, was noch benötigt wird“, erklärt der Sprecher. Die Hilfe kommt auch zielgerichtet an, da persönliche Kontakte in die Region bestehen.

Ukraine-Hilfe Noch genauere Informationen gibt es auf der Homepage des UTB e.V. https://ubt-augsburg.de