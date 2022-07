Der FCA müht sich vergeblich und verliert Test gegen Budweis

Gegen den tschechischen Erstligisten aus Budweis fehlte dem FC Augsburg im Spiel im Trainingslager oft die Spritzigkeit. Mehrere FCA-Spieler verließen nach der Partie das Lager.

Schon am Vormittag brannte die Sonne. Um kurz nach 10 Uhr waren es weit über 20 Grad. Gemütlich liefen die Spieler des FC Augsburg die wenigen Meter von ihrem Hotel in Scheffau zum Trainingsplatz. Am Abend war es zunächst nur ein wenig kühler, als im gut 30 Kilometer entfernten Kössen das Testspiel gegen Dynamo Budweis anstand. Erst nach und nach schoben sich Wolken vor die Sonne. Für die Spieler eine gelungene Abkühlung. Ihnen waren die Mühen des Trainingslagers deutlich anzusehen. Gegen den tschechischen Erstligisten fehlte beim 0:1 oft die nötige Spritzigkeit.

Die Augsburger aber bemühten sich redlich, die taktischen Vorgaben von Enrico Maaßen umzusetzen. Sie versuchten häufig einen Spielaufbau über die beiden Sechser im Mittelfeld, die im ersten Durchgang Niklas Dorsch und Carlos Gruezo hießen. Auf der für ihn ungewohnten rechten Außenbahn durfte sich Mads Pedersen versuchen, ihm gelang allerdings nur wenig Sehenswertes. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit hatte Jakub Hora für Budweis, seinen Schuss aber wehrte FCA-Torwart Rafal Gikiewicz ab (43.).

27 Bilder Demirovic greift an: Die ersten Tage des FC Augsburg im Trainingslager Foto: Klaus Rainer Krieger

Erster Einsatz für neuen FCA-Stürmer Demirovic

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Maaßen auf neun Positionen, lediglich Maximilian Bauer und Florian Niederlechner blieben zunächst auf dem Feld. In der 60. Minute kam Ermedin Demirovic für den Stürmer und damit zu seinem Debüt für den FCA. Die besten Augsburger Chancen hatte Ricardo Pepi. Der US-Amerikaner scheiterte jedoch zweimal freistehend an Torwart Martin Janacek. Vor allem André Hahn sorgte für Belebung. Der einzige Treffer der Partie gelang allerdings Budweis durch Jonas Vais (80.), wodurch die Augsburger die erste Niederlage in der Vorbereitung kassierten.

Nach dem Spiel haben Fabio Gruber, Henri Koudossou und Mahmut Kücüksahin das FCA-Trainingslager verlassen, sie sollen zum Liga-Auftakt der U23 am Wochenende zurück in Augsburg sein. Dafür reiste mit Mert Kömür ein junger Spieler am Mittwoch an, der in seine erste Saison der U19 geht. „Wir wollen ihn mal bei den Profis sehen“, erklärte Christoph Janker, der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Der 16-Jährige kann im offensiven Mittelfeld spielen und darf sich nun einige Tage bei den Profis beweisen.

FC Augsburg (1. Halbzeit) Gikiewicz - Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Pedersen, Gruezo, Dorsch, Iago - Jensen Niederlechner, Malone.

Lesen Sie dazu auch

FC Augsburg (2. Halbzeit) Koubek - Framberger, Bauer (80. Gruber), Winther - Gumny, Götze (80. Kücüksahin), Caligiuri, Zehnter (80. Mbila) - Hahn, Niederlechner (60. Demirovic).