FC Augsburg

06.11.2023

Der FCA muss auch mal mit der zweitbesten Lösung zufrieden sein

Jess Thorup (rechts) und Steffen Baumgart agieren an der Seitenlinie.

Plus Wieder nicht verloren, das ist die wichtigste Erkenntnis für die Augsburger nach dem 1:1 in Köln. Damit holte Jess Thorup sieben Punkte aus drei Bundesliga-Spielen.

Jess Thorup schaute irritiert. Der Trainer des FC Augsburg sprach gerade über die komplizierte Aufgabe in Köln, als in seinem Rücken Steffen Baumgart lautstark verschwand. Der Kölner Trainer war gerade zum Rasen im Kölner Stadion gefragt worden, der Zustand verärgerte ihn so sehr, dass er die Gesprächsrunde abbrach, ehe er wohl zu deutliche Worte fand.

Thorup blickte ihm hinterher, er konnte ahnen, weshalb sein Kollege so sauer war. Der Rasen war tatsächlich eher für Eiskunstlauf-Wettbewerbe statt für Fußball geeignet. Es war eine Rutschpartie, die die Spieler erlebten. Selbst ein Nachjustieren der Stollen in der Pause brachte keine durchschlagende Verbesserung. Eine unterhaltsame Partie war das 1:1 zwischen Köln und dem FC Augsburg trotzdem.

