Der FCA muss einmal mehr auf Berisha und Gikiewicz verzichten

Plus Sehnsüchtig erwartet der FCA die Rückkehr seines besten Torschützen. Doch daraus wird gegen Union Berlin noch nichts. So ist die personelle Situation vor dem Spiel.

Von Johannes Graf

Wie würde wohl die Situation des FC Augsburg aussehen, hätte Mergim Berisha in den vergangenen vier Partien mitgewirkt? Stünde der Fußball-Bundesligist ebenso nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz gegen den Abstieg? Oder hätte er sich längst der größten Sorgen entledigt und den Klassenerhalt beinahe sicher? Natürlich wirkt das sehr hypothetisch, aber die Erfolgsaussichten wären doch andere gewesen. Sehnsüchtig erwartet Trainer Enrico Maaßen vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) die Rückkehr seines bislang besten Angreifers. Neun Treffer hat der 24-Jährige, der in ein paar Tagen 25 Jahre alt wird, in der laufenden Runde erzielt. Nicht nur die Torausbeute macht ihn für den FCA wertvoll. Weil Berisha vor kurzem in die deutsche Nationalmannschaft berufen worden ist und seine ersten Länderspielminuten absolviert hat, ist der Respekt der Gegenspieler gewachsen. Berisha strahlt Gefahr aus, zieht Aufmerksamkeit auf sich, schafft dadurch Räume für Mitspieler.

In der Schlussphase dieser Spielzeit könnte Berisha einer dieser von Trainern so geschätzten "Unterschiedsspieler" sein. Zu dieser Kategorie zählt ebenso Ermedin Demirovic (acht Tore), der gegen Eintracht Frankfurt so sehenswert getroffen hat. Doch das Erfolgsduo wird mindestens ein weiteres Mal getrennt bleiben. Berisha stand zwar am Dienstagnachmittag auf dem Trainingsplatz, an ein Üben mit der Mannschaft war aber nicht zu denken. Nach einer Viertelstunde, in der er mit einem Athletiktrainer Intervallläufe absolviert hatte, schlich Berisha wieder vom Rasen. Maaßen hält einen Einsatz gegen Berlin für "unwahrscheinlich". Berisha trainiere noch nicht mit der Mannschaft und es sei die fünfte Woche, fügt Maaßen hinzu. Heißt: Je länger die Pause, desto mehr Training benötigt der Spieler, ehe er spielfähig ist. "Er hat immer noch Schmerzen im Fußgelenk bei ein paar Bewegungen, das macht ein Mannschaftstraining unmöglich", erklärt Maaßen.

