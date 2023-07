FC Augsburg

vor 16 Min.

Der FCA testet doppelt und erhofft sich viele Hinweise

Plus Der FC Augsburg spielt am Samstag gegen Regensburg und Amsterdam. Vor allem das Spiel gegen Ajax zeigt, auf wen Trainer Maaßen verstärkt setzen wird.

Von Marco Scheinhof

Es ist der Zeitpunkt, ab dem es richtig ernst wird. Seit einigen Wochen ist der FC Augsburg schon in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison, der Familientag im heimischen Stadion aber ist so ein Moment, der verdeutlicht, dass nun nur noch wenig Zeit bis zum Start verbleibt. In zwei Wochen wartet bereits die erste Pflichtspielaufgabe im Pokal in Unterhaching, eine Woche später geht es mit dem Heimspiel gegen Mönchengladbach in der Bundesliga los. Die letzte Phase der Vorbereitung hat begonnen.

Autogramme werden Spieler und Trainerteam am Samstagnachmittag schreiben, zudem ist ein buntes Rahmenprogramm mit Freigetränken und Livemusik geboten. Im Mittelpunkt aber wird die Partie um 15 Uhr gegen Ajax Amsterdam stehen. Es ist der nächste Gradmesser für das weitgehend neu formierte Augsburger Team. Um 11.30 Uhr wird der FCA zudem gegen Jahn Regensburg spielen, ein Test auf dem Trainingsgelände ohne Zuschauer. Eine Partie aber, die Enrico Maaßen nicht so einfach im Vorbeigehen erledigen möchte. Auch die Auseinandersetzung mit dem Drittligisten hat für den Trainer große Bedeutung.

