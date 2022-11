FC Augsburg

26.11.2022

Der "Gitarrist unter der B17-Unterführung" hat Kultstatus bei den FCA-Fans

Plus Bei den Heimspielen des FC Augsburg gehört er zum Rahmenprogramm wie die Bratwurst und das Bier. Warum der Hobby-Musiker Frank Schmidt aber nur außerhalb des Stadions anzutreffen ist.

Von Gianluca Schirippa Artikel anhören Shape

Nach den vielen Jahren, in denen der FC Augsburg nun schon in der Bundesliga spielt, hat Frank Schmidt bereits Kultstatus erreicht. Wie die Bratwurst in der Semmel oder das kühle Bier vor dem Anpfiff in der Fußball-Arena gehört auch der Straßenmusiker mittlerweile für die Fans zu einem Stadionbesuch. Einige machen sogar Sieg oder Niederlage von dem Gitarrenspieler abhängig, den sie regelmäßig auf ihrem Weg zum Bundesligaspiel passieren. Ist er an einem Heimspieltag einmal nicht an seinem gewohnten Stammplatz, sehe es schlecht mit einem Sieg des FC Augsburg aus, orakelt so mancher Fan.

