Der nächste Neue ist auf dem Weg zum FC Augsburg

Plus Der Transfer von Phillip Tietz ist auf der Zielgeraden. Für den Stürmer aus Darmstadt wird der FCA rund zwei Millionen Euro zahlen. Ein Torwart ist auf dem Absprung.

Die Torhüter machten Überstunden. Bis kurz nach 13 Uhr trainierte Marco Kostmann am Montag mit Finn Dahmen, Tomas Koubek und Marcel Lubik. Die Feldspieler des FC Augsburg hatten sich da längst Richtung Kabine verzogen, als noch immer Bälle in Richtung Tor flogen.

Der neue Torwarttrainer arbeitet intensiv mit seinen Schützlingen. Mittlerweile ist dabei aus einem Quartett ein Trio geworden. Benjamin Leneis, vergangene Woche noch bei den Einheiten dabei, hat sich zu einem Probetraining beim FSV Zwickau aufgemacht. Eine Woche lang trainiert er beim Regionalligisten mit, danach wird entschieden, ob ein Transfer erstrebenswert ist.