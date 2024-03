FC Augsburg

Die FCA-Profis Demirovic und Jensen wollen noch zur EM

Plus Ermedin Demirovic und Fredrik Jensen kämpfen mit ihren Heimatländern um die letzten Tickets für die Europameisterschaft. Ihre Gegner haben es in sich.

Von Robert Götz

Als Ermedin Demirovic Ende Februar vor dem Spiel gegen den SC Freiburg auf die nächste Länderspielpause angesprochen wurde, da funkelten beim Top-Torjäger des FC Augsburg die Augen. „Ich bin extrem aufgeregt, aber auch extrem heiß auf diese Möglichkeit“, sagt er damals. Jetzt, knapp vier Wochen später wird es für Demirovic mit der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas Ernst. Mit zwei Siegen kann sich das kleine Land im Osten Europas noch für die Europameisterschaft in Juni in Deutschland qualifizieren. Ebenso wie Fredrik Jensen mit Finnland.

Verlieren ist für Ermedin Demirovic und Fredrik Jensen verboten

Möglich macht das die Nations League. Der einst so ungeliebte Wettbewerb für Nationalmannschaften, der in der Saison 18/19 von der Uefa eingeführt wurde, ist für zwölf Länder zum Hoffnungsträger mutiert. Die Ligen A bis C spielen ab Donnerstag in den drei Play-offs (Halbfinale, Finale) die drei freien EM-Tickets aus. „Siegen oder fliegen“ heißt es dann. „Do or die“ nennen sie diese Art von Partien in den US-amerikanisch geprägten Sportarten. Denn verlieren ist verboten.

