Neuzugang ist fix: Angreifer Sven Michel kommt von Union Berlin

Der Angreifer vom Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wird künftig den FC Augsburg verstärken. Was man beim Bundesligisten von Sven Michel erwartet.

Der FC Augsburg vermeldet seinen dritten Neuzugang für die neue Bundesliga-Saison. Am Montag unterschrieb Angreifer Sven Michel vom 1. FC Union nach erfolgreich bestandenem Medizincheck einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2025 bei den Augsburgern. Der 32-Jährige kommt mit ausreichend Erfahrung, bestritt bereits 83 Zweitliga- und 63 Bundesligaspiele. Bei Union Berlin kam er in der vergangenen Saison in 21 Bundesligapartien, sechs Europa-League- und zwei Pokalpartien zum Einsatz.

FCA verspricht sich von Sven Michel Einsatzfreude, Cleverness und Torgefahr

"Sven Michel hat sowohl in seiner Zeit beim 1. FC Union Berlin als auch beim SC Paderborn gezeigt, dass er ein Stürmer mit großer Einsatzfreude, Cleverness und Torgefahr ist. Neben seinen fußballerischen Stärken, die unserer Offensive guttun werden, ist er auch neben dem Platz ein echter Sympathieträger", fand Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FC Augsburg, lobende Worte für den Stürmer.

Sven Michel selbst sieht seinen Wechsel nach Augsburg als den "richtigen Schritt": "Ich möchte wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen und als erfahrener Spieler Führungsaufgaben übernehmen", wird er in einer Pressemitteilung des FCA zitiert, "nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war ich sofort Feuer und Flamme für die neue Aufgabe, und ich werde alles dafür tun, dass wir in der nächsten Saison erfolgreich sein werden."

Über Ablösemodalitäten haben FCA und Union Berlin Stillschweigen vereinbart

Über die Ablösemodalitäten haben der Spieler, der bei Union Berlin bis 2024 Vertrag hatte, und beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen unserer Redaktion soll die Ablösesumme bei rund 900.000 Euro liegen. Es kam ein wenig überraschend, dass der FCA letztendlich den Zuschlag für den begehrten Stürmer bekam, denn Michel soll schon fast mit dem Liga-Konkurrenten VfL Bochum einig gewesen sein. Nun hat er sich doch für Augsburg entschieden. Womit der FCA nach Torhüter Finn Dahmen und Verteidiger Patric Pfeiffer nun auch eine Lücke in seinem Offensivbereich geschlossen hat.

