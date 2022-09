FC Augsburg

14:00 Uhr

Ehemaliger FCA-Torjäger hat neuen Klub gefunden

Plus Nachdem der Vertrag von Alfred Finnbogason beim FC Augsburg nicht verlängert wurde, ist nun klar: Der Bundesliga-Rekordtorschütze spielt künftig in Dänemark.

Von Robert Götz

Am Mittwoch wandte sich Alfred Finnbogason in einem Twitter-Video schon an die Lyngby-Fans. Er sei wirklich glücklich, zukünftig für Lyngby zu spielen. "Ich freue mich in die Kabine zurückzukehren". Denn der 33-Jährige hatte sich im Frühsommer bei dem Erstligisten aus einem Vorort von Kopenhagen mehrere Wochen fit gehalten, nachdem sein Vertrag beim FCA nicht verlängert wurde. Am Donnerstagnachmittag, dem letzten Tag der Transferperiode auch in Dänemark, wird Finnbogason in Dänemark zu den Untersuchungen erwartet. Lyngby ist derzeit Tabellenletzter der Superligaen und wird vom Isländer Fryr Alexandersonn trainiert.

