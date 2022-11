Ein gesunder FCA geht für den Erfolg ins Risiko

Plus Das Stadion ist abbezahlt, trotz der Corona-Krise machte der FC Augsburg in der abgelaufenen Saison nur ein kleines Minus. Doch um auch sportlich erstklassig zu bleiben, plant der Klub mit größeren finanziellen Verlusten.

Als Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll am Montagabend nach seinem Rechenschaftsbericht für die abgelaufene Saison 2021/22 bei der Jahreshauptversammlung des FC Augsburg das Rednerpult verlässt, begleiten ihn die über 800 anwesenden Mitglieder mit viel Beifall.