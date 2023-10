FC Augsburg

Eine Frage der Zeit - die FCA-Trainer Maaßen nicht hat

Plus Gegen Darmstadt kann der FCA der Saison eine entscheidende Wende geben. Trainer Enrico Maaßen wähnt da Team auf dem richtigen Weg. Doch die Abhängigkeit vom Ergebnis ist immens.

Etliche Minuten waren im Pressegespräch im Bauch der Augsburger Arena bereits verstrichen. Enrico Maaßen, dem Trainer des FC Augsburg, waren die erwartbaren Fragen gestellt worden. Antworten hatte er unter anderem gegeben zu seinem zur Verfügung stehenden Personal, zu Gegner Darmstadt 98 oder der Stimmung, die in der vergangenen Woche auf dem Trainingsplatz und in der Kabine geherrscht hatte. Freundlich wie immer hatte Maaßen geantwortet. An seiner Tonlage änderte sich wenig, als er selbst zusehends ins Zentrum der Fragen rückte. Als er sogar ein Statement abgeben sollte, warum er noch der richtige Trainer für den FC Augsburg ist. "Weil ich hoch motiviert bin", betonte der 39-Jährige. "Ich arbeite jeden Tag sehr hart mit der Mannschaft, damit wir erfolgreich werden."

Maaßen hat in den vergangenen Wochen und Monaten etliches angeschoben und verändert, hat den Kader verjüngt und umgebaut. Wähnt sich und seine Mannschaft prinzipiell auf dem richtigen Weg. Der Grundstein sei gelegt, meint er. "Kleinigkeiten fehlen", sagt Maaßen und fügt hinzu: "Aber das braucht einfach seine Zeit." Genau hier fängt allerdings das Dilemma an, in dem sich Maaßen derzeit befindet. Denn ein paar Minuten zuvor musste er selbst einräumen, dass Verantwortliche im Profifußball Geduld und Ausdauer selten im Umgang mit Übungsleitern zeigen, falls deren Bilanz mäßig ist. Maaßen sucht nach eigener Aussage keine Rechtfertigung und betont: "Niemand hat Zeit. Es geht um Punkte."

