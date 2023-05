FC Augsburg

07:39 Uhr

Einzelkritik gegen Gladbach: In der zweiten Hälfte wird der FCA ein wenig besser

Plus Viele Augsburger waren mit dem Spiel in Mönchengladbach überfordert. Torwart Koubek überzeugte erneut, mit Vargas und Yeboah kam neuer Schwung.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg verliert in Mönchengladbach 0:2. Trotzdem gelingt ihm der Klassenerhalt. An der spielerischen Leistung des letzten Spieltages jedoch – so viel ist sicher – lag das nicht. Immerhin gab es in der zweiten Hälfte Lichtblicke.

Tomas Koubek Der Torwart hielt, was zu halten war. In der ersten Hälfte sogar recht unkonventionell gegen einen Freistoß von Stindl. Er redete viel mit seinen Vorderleuten, versuchte zu organisieren. Bei den beiden Gegentoren war er machtlos. Note 3

