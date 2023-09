FC Augsburg

Erstes Spiel ohne Berisha: Das ist der Match-Plan gegen Bochum

Plus Gegen den VfL Bochum muss Enrico Maaßen erstmals ohne seinen Top-Stürmer auskommen. Der Trainer muss seine Offensive komplett umbauen, denn auch Sven Michel fällt aus.

Von Robert Götz

Enrico Maaßen machte am Freitagmittag deutlich, dass er über mögliche Neuzugänge am letzten Tag der Transferperiode nicht sprechen wollte. "Jetzt ist noch viel Trubel drin und unser Fokus liegt klar auf dem Spiel am Samstag gegen Bochum", erklärte der Trainer des FC Augsburg.

FC Augsburg gegen Bochum: wegweisendes Spiel vor der Länderspielpause

Dann trifft der FCA um 15.30 Uhr in der WWK-Arena auf den Verein aus dem Ruhrpott. Sowohl der FCA als auch der VfL sind mit einem Punkt aus den ersten zwei Spielen in die Saison gestartet und gelten als potenzielle Kandidaten für den Abstiegskampf. Durchaus verständlich, dass Maaßen vor diesem wegweisenden Spiel vor der Länderspielpause Störgeräusche vermeiden wollte.

