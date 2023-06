FC Augsburg gewinnt Rennen um Sven Michel

Die Augsburger werden den Stürmer von Union Berlin verpflichten. Der 32-Jährige soll rund 900.000 Euro Ablösesumme kosten.

Der FC Augsburg wird in den kommenden Tagen seinen nächsten Neuzugang verpflichten. Nach Informationen unserer Redaktion hat der Fußball-Bundesligist überraschend das Rennen bei Sven Michel gemacht. Der Stürmer soll sich, wie die Bild-Zeitung berichtet, bereits mit dem Liga-Konkurrenten VfL Bochum einig gewesen sein, sich letztlich aber doch noch für den FCA entschieden haben.

Am Mittwochabend sollen die FCA-Verantwortlichen den Transfer weitgehend über die Bühne gebracht haben. Nur noch letzte Details sind zu klären. Der Medizincheck soll in der kommenden Wochen anstehen. Nach Informationen unserer Redaktion soll die Ablösesumme für Michel, der bei Union Berlin noch einen Vertrag bis Sommer 2024 hat, bei rund 900.000 Euro liegen. Michel war im Januar 2022 für 2,5 Millionen Euro vom SC Paderborn in die Hauptstadt gewechselt.

FCA-Trainer Maaßen hat sich sehr um Sven Michel bemüht

Vor allem FCA-Trainer Enrico Maaßen soll sich sehr um Michel bemüht haben. Zum einen schätzt er seine sportlichen Fähigkeiten, die so im aktuellen Kader noch fehlen. Zum Beispiel Michels Abschlussstärke außerhalb des Strafraums. Vor allem aber soll ihn der Charakter des 32-Jährigen überzeugt haben. Michel dürfte in der Kabine eine wichtige Rolle spielen. Durch seine Mentalität und immer 100-prozentige Einstellung soll er das Team führen.

In der vergangenen Saison bestritt Michel 29 Partien für Union Berlin, 21 in der Bundesliga, sechs in der Europa League und zwei im DFB-Pokal. Meist aber war er nur als Einwechselspieler gefordert, was ihn zeitweise frustrierte. Er erzielte sechs Tore. Der 32-Jährige könnte vor allem wichtig werden, sollte sich Mergim Berisha vom FCA verabschieden. Der Nationalstürmer ist ein Verkaufskandidat. Ermedin Demirovic soll dagegen in Augsburg bleiben. Zuletzt war ein Interesse von Eintracht Frankfurt an ihm bekannt geworden.

Mit Finn Dahmen und Patric Pfeiffer haben die Augsburger bereits zwei Neuzugänge in diesem Sommer vermeldet, der 32-jährige Michel soll der nächste werden.

