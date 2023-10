FC Augsburg

vor 17 Min.

FCA-Kapitän Demirovic muss eine Enttäuschung verarbeiten

Plus Ermedin Demirovic, Kapitän des FCA, verlor mit Bosnien-Herzegowina 0:5 gegen Portugal, die EM-Teilnahme rückt in weite Ferne. Auch beim FCA wartet eine schwere Aufgabe.

Ermedin Demirovic hat wieder gute Laune. Am Mittwochmorgen steht der Kapitän des FC Augsburg erstmals mit dem neuen Trainer Jess Thorup auf dem Platz. Demirovic lacht viel, er ist einer der letzten Spieler, der kurz nach zwölf nach gut 90 Minuten Training zurück in Richtung Kabine fährt. Einen Tag zuvor, als er vor seiner Rückreise von der Nationalmannschaft noch kurz mit Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic telefoniert hatte, war die Laune nicht gut gewesen.

Demirovic war enttäuscht, am Montagabend hatte er mit Bosnien-Herzegowina 0:5 gegen Portugal in der EM-Qualifikation verloren. Ein herber Rückschlag für die Hoffnungen, im nächsten Jahr beim europäischen Turnier in Deutschland dabei zu sein. Durch die klare Niederlage kann sich Bosnien-Herzegowina nicht mehr auf direktem Weg qualifizieren, sondern muss auf die Play-offs in der Nations League hoffen. Gleiches könnte Kroatien und Dion Beljo bevorstehen. Nach der 1:2-Niederlage in Wales sind die Kroaten in ihrer Qualifikationsgruppe nur noch Dritter.

