23.04.2023

FCA mit medizinischem Update: Iago muss zur MRT-Untersuchung

Plus Gleich fünfmal musste FCA-Trainer Maaßen verletzungsbedingt beim 1:1 gegen Stuttgart wechseln. Am schlimmsten scheint es Linksverteidiger Iago erwischt zu haben.

Von Robert Götz

Der Brasilianer sank nach etwas mehr als einer halben Stunde mit schmerzverzerrten Gesicht zu Boden und fühlte mit seiner Hand immer wieder in die Adduktorengegend an seinem rechten Oberschenkel. Danach musste er ausgewechselt werden und verließ am Freitagabend humpelnd die WWK-Arena mit einem dicken Verband. Am Montag muss nun eine MRT-Untersuchung (Magnetresonanztomografie) Aufschluss geben, wie schwer die Verletzung ist.

Dion Beljo hatte den FCA mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart in Führung gebracht

Auch Dion Beljo verließ die WWK-Arena nicht ohne Schmerzen an seinem rechten Sprunggelenk. "Ich bin froh, dass nichts gebrochen ist", sagte der Torschütze zum 1:0 auf dem Weg zu seinem Auto. In der 8. Minute hatte der 21-jährige Kroate den FCA mit einem tollen Flugkopfball in Führung gebracht.

