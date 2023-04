FC Augsburg

vor 45 Min.

FCA muss wohl auch in Frankfurt ohne Gikiewicz und Berisha auskommen

Iago musste am Freitagabend mit einer Adduktoren-Verletzung ausgewechselt werden.

Plus Torhüter Rafal Gikiewicz und der Mittelstürmer Mergim Berisha trainieren auch Anfang dieser Woche nur individuell. Auf sie wird Enrico Maaßen gegen Eintracht Frankfurt wohl verzichten müssen.

Als der FC Augsburg am Dienstag in die Trainingswoche startete, fehlten drei Spieler auf dem Platz: Rafal Gikiewicz, Mergim Berisha und Iago. Und es deutet alles darauf hin, dass Trainer Enrico Maaßen auf das Trio auch beim Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt verzichten muss.

Iago hat eine strukturelle Verletzung an den Adduktoren

Bei Iago ist es sogar sicher, er wird länger ausfallen. Der brasilianische Linksverteidiger hatte sich bei einem Zweikampf gegen den VfB Stuttgart nach gut einer halben Stunde an den Adduktoren verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab nun eine strukturelle Verletzung. „Ich denke, er muss zwei, drei Wochen aussetzen“, erklärte Maaßen nach dem Nachmittagstraining.

