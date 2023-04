FC Augsburg

17:49 Uhr

FCA-Profi Dorsch: "Komplett aufgegeben habe ich nicht"

Plus Niklas Dorsch, Mittelfeldspieler des FC Augsburg, spricht über seine schwierige Saison mit all den Verletzungen. Und wie es ihm gelungen ist, wieder aus dem seelischen Loch zu kommen.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch schlägt sich immer wieder aufs Bein. Er ist die symbolische Untermalung seiner Worte. Dorsch ist zurück, er ist wieder fit. Der 25-Jährige möchte wieder spielen. Am Freitag gegen den VfB Stuttgart hätte er schon im Kader stehen können, am Samstag in Frankfurt soll es jetzt so weit sein. "Es geht immer besser, ich bin zufrieden mit meinem körperlichen Zustand", sagt der 25-Jährige am Mittwochnachmittag. Natürlich sei er noch nicht auf seinem Topniveau, das aber sei nach einer erneut dreiwöchigen Pause nicht überraschend.

Seit gut einer Woche ist er nach seiner Operation an der Nasenscheidewand zurück im Mannschaftstraining. Gegen Stuttgart hatte sich Trainer Enrico Maaßen noch gegen ihn entschieden. Für den Mittelfeldspieler kein Problem. "Nach drei Trainingseinheiten darf man nicht zu viel erwarten. Rein körperlich war die Entscheidung vom Trainer sinnvoll", sagt Dorsch. So habe er einen weiteren Tag trainieren können. Die Nase ist in Ordnung, ein bisschen Probleme mit dem Atmen habe er noch. Das aber sei normal. "Wenn der Ball gegen die Nase prallen würde, könnte es noch wehtun. Aber es kann nichts kaputtgehen, mit dem Schmerz muss man leben", so Dorsch. Mit Maske zu spielen, ist für ihn keine Option. Und auch nicht nötig.

