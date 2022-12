FC Augsburg

11:28 Uhr

FCA steht kurz vor Verpflichtung von Belgien-Talent Arne Engels

Plus Die Verantwortlichen des FC Augsburg basteln am Kader. Ein belgischer U19-Nationalspieler steht vor einem Wechsel, ein Stürmer steht vor dem Abschied.

Von Marco Scheinhof

Noch sind die Spieler des FC Augsburg im Urlaub. Noch einmal über die Feiertage und jetzt Neujahr die Füße hochlegen. Zumindest zeitweilig, das Trainerteam des Fußball-Bundesligisten hatte einige Hausaufgaben mitgegeben, um konditionell den Stand vor Weihnachten zu halten. Am Dienstag, 3. Januar, startet der zweite Teil der Vorbereitung, am Mittwoch geht es ins Trainingslager nach Spanien, ehe am 22. Januar der Bundesliga-Auftakt in Dortmund ansteht.

