FCA steht vor einem Duell der Generationen

Plus Top-Torjäger Ermedin Demirovic wird dem FC Augsburg im Bundesligaspiel nach der Länderspielpause gegen den 1. FC Köln fehlen. Wer ersetzt ihn? Dion Beljo oder Sven Michel?

Von Robert Götz

Zusammen mit seinen Stürmerkollegen Sven Michel und Phillip Tietz legte Dion Beljo auch am Mittwoch nach dem Vormittagstraining noch 15 Minuten drauf. Diagonaler Ball in den Strafraum, Annahme, Torschuss. Eine Zusatzschicht nur für das Testspiel am Donnerstag (14 Uhr) in der für Zuschauer gesperrten WWK-Arena gegen die SpVgg Greuther Fürth? Ist das nicht etwas übertrieben?

Dion Beljo und Sven Michel starten im Test gegen die SpVgg Greuther Fürth

Nein, wenn man bedenkt, dass es für den 22-jährigen Beljo am Donnerstag um viel mehr geht als um ein wenig Spielpraxis. Denn am Ostersonntag, wenn der FCA nach der Länderspielpause auf den 1. FC Köln trifft, wird Top-Torjäger Ermedin Demirovic gelbgesperrt fehlen. Wer ihn ersetzen wird, da hat sich FCA-Trainer Jess Thorup festgelegt, wird viel davon abhängen, wer sich beim Test gegen den Zweitligisten am besten präsentiert. Zwar hat Thorup noch ein, zwei andere Varianten ins Spiel gebracht, doch wird es sich wohl zwischen Dion Beljo und Sven Michel entscheiden, wer Demirovic ersetzen wird. Thorup: "Beide werden von Beginn an spielen."

