vor 35 Min.

FCA-Trainer Enrico Maaßen sieht sein Team auf dem richtigen Weg

Plus Auch beim Gastspiel bei Union Berlin am Mittwoch will FCA-Trainer Enrico Maaßen seinem Spielstil treu bleiben. Es wird aber Veränderungen in der Startelf geben.

Von Robert Götz

Am Sonntagnachmittag hatte Enrico Maaßen einen Pflichttermin. Der Trainer des FC Augsburg verfolgte vor dem TV-Gerät die Partie des Gegners vom Mittwoch (20.30 Uhr/Sky), Union Berlin. Dass die Berliner nach der deutlichen 0:5-Auswärtsniederlage bei Bayer Leverkusen, mit der sie auf Platz drei der Bundesliga abrutschten, nun mit wackligen Knien in der heimischen „Alten Försterei“ gegen den FCA auflaufen werden, glaubt er nicht. „Union ist eine sehr stabile Mannschaft.“

