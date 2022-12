FC Augsburg

FCA-Trainer Enrico Maaßen will im Härtetest Fortschritte sehen

Enrico Maaßen (stehend) muss sich auch am Freitag warm anziehen. Es werden maximal -3 Grad am Freitag erwartet.

Plus Der 1. FC Heidenheim steht in der 2. Bundesliga auf Platz drei und ist damit ein echter Prüfstein für den Bundesligisten. Dennoch steigert Enrico Maaßen die Ansprüche an sein Team.

Von Robert Götz

Alle Jahre wieder ... testet der FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim. 2021 sogar zweimal: Am 26. März gewann der FCA auf einem der Trainingsplätze an der WWK-Arena unter Trainer Heiko Herrlich mit 3:1. Ein halbes Jahr später siegte man in Heidenheim 2:1. Der Trainer hieß Markus Weinzierl. Am Freitagnachmittag (14 Uhr) testen die beiden Klubs wieder gegeneinander.

