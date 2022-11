FCA-Trainer Maaßen über Torwart Gikiewicz: "Es sieht sehr gut aus"

Gegen Frankfurt will der FC Augsburg für eine Überraschung sorgen. Rafal Gikiewicz kann wohl wieder mitspielen - auch ein anderer Profi kehrt in den Kader zurück.

Eine schwere Aufgabe wartet am Samstag (15.30) auf den FC Augsburg: Mit Eintracht Frankfurt kommt ein Champions-League-Achtelfinalist in die WWK Arena. Immerhin: Torwart Rafal Gikiewicz kommt wohl zurück in die Mannschaft. Zudem ist das Stadion bis auf 1500 Restplätze ausverkauft, die Kulisse stimmt also. Das sagt FCA-Trainer Enrico Maaßen...

...zur möglichen Rückkehr von Torwart Rafal Gikiewicz, der wieder im Mannschaftstraining ist:

"Die letzte Entscheidung ist morgen. Wir werden morgen natürlich noch ein bisschen mehr machen und dann werden wir entscheiden ob Rafal im Tor steht. In diesem Moment sieht es gut aus und trotzdem wollen wir jetzt nochmal jeden Tag schauen. Wir haben jeden Tag mehr trainiert mit ihm und morgen werden wir das final entscheiden, wie er die Belastung vertragen hat und wie er morgen das Training empfindet. Dann entscheiden wir morgen nach dem Abschlusstraining. Wenn er fit ist, dann wird er spielen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

...dazu, wer die beiden gelbgesperrten defensiven Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj und Carlos Gruezo ersetzen wird:

"Da wollen wir uns nicht in die Karten schauen lassen, wir haben ein paar Optionen auf dieser Position. Wir waren auch am letzten Wochenende wieder kreativ. Freddie Jensen hat es sehr gut gemacht, hat als rechter Verteidiger das Tor vorbereitet und ein sehr gutes Spiel gemacht. So haben wir auf der Sechs einige Optionen. Es kann sein, dass wir auch mit einer Sechs spielen und zwei Achtern. Wenn wir mit einer Doppelsechs spielen, haben wir Arne Maier, Julian Baumgartlinger und Freddie Jensen, der es in der Vorbereitung auch ein paarmal gespielt hat. Auch Mads Pedersen hat schon im Zentrum gespielt. Da gibt es ein paar Optionen und wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen."

Lesen Sie dazu auch

...zum restlichen Personal:

"Raphael Framberger hat eine Schnittwunde im Knie, die aus einem unglücklichen Zusammenprall stammt. Ich denke, dass er auf jeden Fall ausfällt. Die Verletzung musste genäht werden, oberhalb der Kniescheibe. Reece Oxford wird wieder im Kader stehen."

...zur Standardstärke von Eintracht Frankfurt:

"Standards sind ist immer ein wichtiges Element, defensiv wie offensiv. Frankfurt hat aber auch viele Balleroberungen und ist sehr gut im Umschaltspiel. Es wird auch darum gehen, das zu verhindern. Sie haben viel individuelle Klasse im vorderen Bereich. Wir wollen sorgsam mit dem Ball umgehen, unsere Angriff gut abzusichern, gutes Gegenpressing zu spielen und geschlossen gut gegen den Ball zu verteidigen. Wir brauchen ein absolutes Topspiel und wir haben schon gezeigt, dass wir das gegen eine richtig gute Mannschaft abliefern können. Wir haben jetzt noch drei Spiele vor der WM-Pause in einer Woche. Alles in allem war es nicht einfach,was das Personelle anbetrifft in den letzten Wochen. Wir haben 14 Punkte gesammelt und es ist sehr ärgerlich dass wir in den letzten beiden Spielen jeweils in der letzten Minute Punkte verloren haben. Aber es zeigt auch: Wenn wir diese Punkte geholt hätten, wo wir dann schon wären. Es zeigt aber auch, dass vielleicht noch einen Ticken fehlt. Jetzt haben wir drei Spiele in denen es darum geht, noch alles rauszuhauen was im Tank ist und das Maximum an Punkten einzufahren."

...dazu, wie ärgerlich es ist, immer wieder umstellen zu müssen:

"Es ist angenehmer für mich, wenn sich Automatismen bilden und man mehrere Spiele mit einer ähnlichen Aufstellung spielen kann. Man hat zwischendrin ja auch gesehen, dass uns das sehr gut getan hat. Wir haben da ein paar Spiele am Stück gewonnen. Aber es ist, wie es ist. Wir können das nicht beeinflussen. Auch nach der Pause weiß man nicht wie die Dinge laufen. Man muss die bestmögliche Lösung finden, das werden wir auch diesmal tun."

...zu Tomas Koubek, der wohl wieder ins zweite Glied zurückmuss:

"Tomas hat gute Leistungen gezeigt, aber auch Rafal hat davor sehr gute Leistungen gezeigt. Die Rollen sind klar verteilt. Trotzdem wird es, wenn so kommt, dass Rafal im Tor steht, noch ein Gespräch geben. So wie wir über alle Dinge intern sprechen. Wenn Rafal spielen würde, würde Tomas auch auf der Bank sitzen." (Anm. d. Red.: Vor der Verletzung von Gikiewicz war Koubek die Nummer drei, auf der Bank saß Daniel Klein)

...zu Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani:

"Er ist ein sehr guter Stürmer mit sehr gutem Tempo, einer sehr guten Wucht. Aber es gibt auch Götze und Lindström, der zur Halbzeit in Lissabon ausgewechselt wurde. Wir wissen, was auf uns zukommt. Aber wir wollen unser Spiel durchsetzen."

...zu Frankfurts Europapokal-Euphorie:

"Frankfurt ist eine richtig gute Mannschaft. Aber zur Belastung: Köln hat, als sie gegen uns gespielt haben, in der Woche zuvor auch international gespielt. Irgendwann gewöhnt sich der Körper an diese englischen Wochen. Wir brauchen eine Topleistung, sind in der Lage, diese abzurufen und wollen Frankfurt schlagen. Wir kucken uns immer an, was in den letzten drei Spielen des Gegners passiert ist und erstellen anhand dessen den Matchplan."

...dazu, ob das Einbremsen von Götze und Kamada im Mittelfeld der Schlüsse zum Erfolg wäre:

"Wenn man es schafft, wäre das von Vorteil."