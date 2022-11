FC Augsburg

vor 15 Min.

Hoffnungsschimmer: FCA-Keeper Rafal Gikiewicz ist zurück im Mannschaftstraining

Zurück im Mannschaftstraining des FC Augsburg: Torhüter Rafal Gikiewicz. Ob er aber bereits am Samstag gegen Eintracht Frankfurt spielen kann, ist noch offen.

Plus Die Hoffnung, dass FCA-Torwart Gikiewicz am Samstag spielen kann, steigt. Kapitän Gouweleeuw wird geschont, Vargas, Pedersen und Jensen trainieren reduziert.

Von Andrea Bogenreuther

Es wird langsam wieder voller auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg. Vier Tage vor der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) waren bei der öffentlichen Übungseinheit an Allerheiligen einige Profis dabei, die in den vergangenen Wochen schmerzvoll vermisst wurden. Allen voran Torhüter Rafal Gikiewicz, der einen Großteil des Trainings mit der Mannschaft absolvierte und so bei vielen Fans die Hoffnung schürte, dass er nach seinem Bluterguss im Oberschenkel wieder einsatzfähig sein könnte.

