FCA-Trainer Thorup setzt gegen Leverkusen auf Iago in der Startelf

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres verändert der Augsburger Trainer Jess Thorup seine Formation auf zwei Positionen. Auch Ruben Vargas beginnt gegen Leverkusen.

Angst hat Jess Thorup nicht. Weshalb auch? Natürlich kommt mit Bayer Leverkusen die derzeit beste deutsche Fußballmannschaft an diesem Samstag nach Augsburg. Das ist dem Trainer des FCA durchaus bewusst. Der Däne weiß aber auch, dass seine Mannschaft durchaus einen Aufwärtstrend in seiner Amtszeit zu verzeichnen hat – trotz des 0:3 in der letzten Partie des vergangenen Jahres in Stuttgart. Warum also nicht die erste Mannschaft in dieser Saison sein, die Bayer Leverkusen ab 15.30 Uhr besiegt? „Ich sehe eine Chance für uns“, sagte Thorup vor dem Bundesliga-Duell.

FCA-Trainer Jess Thorup: „Ich habe ein gutes Gefühl“

Die Vorbereitung in diesem Winter ist kurz. Seit Anfang Januar ist der FC Augsburg wieder im Trainingsbetrieb. Eine Testpartie gegen Hoffenheim endete mit einem knappen Erfolg, im Anschluss ging es für zwei Nächte zu einer Teambuildingmaßnahme nach Österreich. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung jedenfalls ist Thorup zufrieden. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte er am Donnerstag. Und Vertrauen in sein Stammpersonal.

Gegen Leverkusen gibt es nur zwei Veränderungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel in Stuttgart. Für den gesperrten Mads Pedersen beginnt auf der linken Abwehrseite Iago. Und für Arne Engels startet Ruben Vargas, der womöglich vor einem Wechsel nach Italien steht. Der AC Florenz soll Interesse an dem Schweizer haben.

Robert Gumny hat es auf der rechten Abwehrseite nicht in die Startelf geschafft, dort beginnt weiterhin Kevin Mbabu, die Abwehrreihe komplettieren Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai. Im Mittelfeld spielen Elvis Rexhbecaj und Niklas Dorsch, davor agieren Fredrik Jensen, Ermedin Demirovic, Vargas und Phillip Tietz. Im Tor steht Finn Dahmen.

Lesen Sie dazu auch