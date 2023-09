FCA vermeldet Neuzugang von Eintracht Braunschweig

Der FCA kommt im Aufbau neuer Strukturen voran. Jetzt stellte er seine neue Mediendirektorin vor: Die 39-jährige Denise Schäfer kommt von Eintracht Braunschweig.

Breiter aufstellen – das hört man seit über einem Jahr beim FC Augsburg immer wieder, wenn es um das Team um das Bundesliga-Team herum geht. Zuletzt installierte man mit Marinko Jurendic einen neuen Sportdirektor und mit Heinz Moser einen neuen Leiter Entwicklung. Jetzt organisiert der FCA auch die Führung seiner Medienabteilung neu mit einer Direktorin Medien und Kommunikation sowie einer eigenen Stabsstelle Sportkommunikation.

Neue Mediendirektorin kommt von Eintracht Braunschweig

Die eigene Stabsstelle Sportkommunikation wird vom bisherigen Leiter Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Dominik Schmitz, der seit 2007 die Medienarbeit verantwortet, geleitet. Wie der FCA in einer Pressemitteilung mitteilt, wird die neu geschaffene Führungsposition der Direktion Medien und Kommunikation wohl Anfang 2024 mit Denise Schäfer besetzt. Die 39-Jährige kommt vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Dort ist sie zurzeit in gleicher Funktion tätig.

Schäfer, die seit 2009 zunächst als stellvertretende und seit 2015 Leiterin Medien und Kommunikation für Eintracht Braunschweig tätig ist, bringt nicht nur aus dieser langjährigen Vereinsarbeit einen großen Erfahrungsschatz und ein großes Netzwerk in der Medienbranche mit, sondern auch als Mitglied der DFL-Kommission Clubmedien. Die gebürtige Braunschweigerin wird spätestens in der Winterpause nach Augsburg wechseln, wenn ihre Nachfolge in Braunschweig geklärt ist.

Denise Schäfer wird die erste weibliche Direktorin beim FC Augsburg

„Für die Weiterentwicklung unseres FCA ist es unerlässlich, dass wir uns auch im Bereich Medien und Kommunikation breiter aufstellen. Durch die Besetzung der neuen Direktorenposition sowie die Stabsstelle Sportkommunikation können wir den gestiegenen Anforderungen gerecht werden und alle Themen rund um unseren FC Augsburg zielgerichtet kommunizieren“, wird Geschäftsführer Michael Ströll zitiert. „Daher freuen wir uns sehr, dass sich mit Denise Schäfer eine Kommunikationsexpertin für einen Wechsel zum FCA entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Expertise, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement unsere Medienarbeit bereichern wird. Als erste weibliche Direktorin erhalten wir durch sie zusätzlichen und neuen Input in einer Führungsposition, der uns als Klub voranbringen wird.“

Neue FCA-Mediendirektorin Denise Schäfer: "Voller Vorfreude"

„Auf mich warten eine spannende Zeit und eine sehr interessante neue Aufgabe. Beim FC Augsburg bewegt sich gerade ganz viel, und ich bin schon jetzt voller Vorfreude, mein Team und den ganzen Verein kennenzulernen. Gemeinsam mit Dominik Schmitz sowie den Kolleginnen und Kollegen aus der Direktion Medien und Kommunikation möchte ich den Weg des FCA proaktiv mitgestalten. Ich bin den Verantwortlichen des FCA dankbar, dass sie mir diesen neuen beruflichen Schritt in die Fußball-Bundesliga ermöglichen und Eintracht Braunschweig für die tolle und intensive Zeit, die mich geprägt hat“, sagt Denise Schäfer.

„Da wir uns als Kollegen durch den vereinsübergreifenden Austausch sehr schätzen, freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Denise Schäfer bei unserem FCA. Wir werden uns im Team sehr gut ergänzen und alles dafür tun, die Medienarbeit gemeinsam zu gestalten“, sagt Dominik Schmitz, Leiter Stabsstelle Sportkommunikation.