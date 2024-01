FCA verpflichtet Kristijan Jakic aus Frankfurt

Der FC Augsburg verstärkt sich mit einem Spieler von Konkurrent Eintracht Frankfurt. Fürs defensive Mittelfeld kommt ein 26-jähriger Kroate. Mit wem er auf seiner Position konkurriert.

Am Freitagabend hat der FC Augsburg seinen ersten Neuzugang in der aktuellen Wintertansferperiode bekannt gegeben. Der Fußball-Bundesligist ist bei einem Konkurrenten aus der eigenen Klasse fündig geworden. Fürs defensive Mittelfeld hat er den 26-jährigen Kroaten Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der Spieler wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Augsburg, anschließend hat sich der FCA eine Kaufoption für den 26-jährigen Mittelfeldspieler gesichert. Am Freitag absolvierte der Profi den obligatorischen Medizincheck, über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Sportdirektor Marinko Jurendic ließ sich folgend zitieren: "Kristijan ist trotz seines Alters bereits sehr erfahren und besticht durch seine ausgeprägte Zweikampfstärke. Mit der Verpflichtung bekommt unser Team einen zuverlässigen, laufstarken Defensivspieler, der fußballerisch und charakterlich zu unserer Spielweise passt. Ich bin überzeugt, dass er sich beim FCA schnell akklimatisieren und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."

Kristijan Jakic zählte zum WM-Kader Kroatiens in Katar

Jakic wechselte im Sommer 2022 von Dinamo Zagreb nach Frankfurt und kam dort bislang in 54 Bundesliga-Partien zum Einsatz. Für die Eintracht lief er außerdem in der Champions League, Europa League und Conference League auf. Jakic ist in Split geboren und gehörte letztmals während der WM 2022 in Katar zum Kader der kroatischen Nationalmannschaft. In Augsburg konkurriert er im zentralen Mittelfeld mit Elvis Rexhbecaj, Niklas Dorsch, Tim Breithaupt, Arne Maier oder Arne Engels. Jakic kann zudem als Innen- oder Außenverteidiger eingesetzt werden. In Frankfurt hat Jakic noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

Jetzt ist er froh, dass die Leihe zustande gekommen ist. In einer Mitteilung lässt er sich so zitieren: "Nach einer schönen und erfolgreichen Zeit in Frankfurt, in der ich vor allem in den ersten beiden Saisons viele Spiele absolvieren durfte, ist es für mich nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Mit meiner konsequenten Spielweise passe ich sehr gut zur Augsburger Spielidee und ich brenne darauf, das FCA-Trikot bald tragen zu dürfen", sagt Kristijan Jakić, der beim FCA mit der Rückennummer 17 auflaufen wird.

Jakic ist der erste Winterzugang, zuvor hatte der FCA Aaron Zehnter (SC Paderborn/Verkauf), Irvin Cardona (AS St.-Etienne), Masaya Okugawa (Hamburger SV/beide Leihe) sowie Japhet Tanganga (vorzeitiges Leihende) abgegeben.

Lesen Sie dazu auch